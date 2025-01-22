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Новак Джокович: «Люди постоянно пытаются принизить мои достижения, но это мотивирует доказывать, что я все еще могу выигрывать»

Новак Джокович рассказал, что мотивирует его побеждать.

Серб в четвертьфинале Australian Open обыграл третью ракетку мира Карлоса Алькараса – 4:6, 6:4, 6:3, 6:2.

«Многие люди сомневаются во мне на протяжении всей моей жизни. Они постоянно пытаются принизить мои достижения, но это часть жизни очень успешного спортсмена. Особенно моей из-за того, откуда я родом и из-за еще миллиона разных вещей и причин. Меня это не сбивает – наоборот, мотивирует доказывать всем и себе, что я все еще могу выигрывать на крупнейших аренах. И сегодня я доказал это еще раз.

Турнир еще не закончился, возможно, впереди задача еще сложнее. Чтобы поднять трофей над головой, возможно, мне надо будет победить третью, вторую и первую ракетку мира. Я жду эти вызовы с нетерпением, потому что ради таких возможностей я и продолжаю играть.

Сейчас во мне очень много адреналина, после таких матчей непросто лечь спать. После каждого вечернего матча я ложусь в три часа утра – в этот раз, очевидно, еще позже, – потому что мне нужно сделать очень много чего с [физиотерапевтом] Мильяном [Амановичем]. Это необходимость, потому что надо оценить ситуацию [с травмой] и начать работать с этим как можно раньше. Главная задача на следующий матч – быть готовым физически, потому что победа вроде сегодняшней уже заряжает эмоционально и морально».

За выход в финал Джокович сыграет со второй ракеткой мира Александром Зверевым.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
logoATP
logoНовак Джокович
logoAustralian Open
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