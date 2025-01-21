Бадоса о полуфинале Australian Open против Соболенко: «Арина не случайно №1 в мире. Она играет очень стабильно, агрессивно, энергично»
C белоруской она сыграет в полуфинале Australian Open.
«Арина не случайно №1 в мире. Она играет очень стабильно, агрессивно, энергично. Против нее всегда тяжело. Мы встречались в прошлом году, но тогда я была не в такой форме».
Также Бадоса рассказала об изменениях в команде, на которые пошла из-за проблем со спиной. В 2023-м она досрочно завершила сезон из-за стрессового перелома.
«В прошлом году после Мадрида я решила сделать перестановки в команде: фитнес-тренер, нутрициолог – все, что было тем или иным образом связано со спиной. Подобрала новую команду, в которую верила, так как уже успешно работала с ними в 2021-м. Плюс они знали мой организм, дали некоторые советы.
После этого с верой в команду все стало налаживаться. Спина стала хорошо реагировать на упражнения, которые они предлагали, на еду, пищевые добавки. Плюс новые врачи. Пазл начал складываться, я стала проводить больше матчей. Изначально боялась, в каком состоянии встану на следующий день, но до сих пор все в порядке».
Потомственная модель Паула Бадоса – в 1/2 Australian Open. Что о ней нужно знать?
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