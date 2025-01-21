Джокович взял медицинский перерыв в матче с Алькарасом

Новак Джокович взял медицинский перерыв в матче с Карлосом Алькарасом.

Джокович попросил пригласить физио при счете 4:4 в первом сете и затем проиграл свою подачу, прихрамывая по ходу гейма.

Физио вышел при счете 4:5, помощь оказывали в подтрибунном помещении.

На старте матча Джокович вел 2:0, но Алькарас сразу сравнял счет.

Спортс’’ ведет онлайн матча .