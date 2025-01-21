Джокович взял медицинский перерыв в матче с Алькарасом
Новак Джокович взял медицинский перерыв в матче с Карлосом Алькарасом.
Джокович попросил пригласить физио при счете 4:4 в первом сете и затем проиграл свою подачу, прихрамывая по ходу гейма.
Физио вышел при счете 4:5, помощь оказывали в подтрибунном помещении.
На старте матча Джокович вел 2:0, но Алькарас сразу сравнял счет.
Спортс’’ ведет онлайн матча.
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем