Соболенко хочет, чтобы ее тренеры тоже набили тату тигров: «Если я выиграю AO и мы будем праздновать, я подсыплю им что-нибудь в напитки и вызову мастера»

Арина Соболенко хочет, чтобы ее команда тоже набила татуировки с тигром.

– У тебя на руке татуировка тигра. Можешь рассказать для тех, кто не знает, что она означает, почему важна для тебя и когда ты ее сделала, сколько тебе было лет?

– Я сделала ее за месяц до 18-летия. Не знаю, я родилась в год тигра. Я полгода мечтала набить татуировку с тигром, и спустя полгода этих безумных мыслей я такая: ладно, пойду и сделаю. Теперь это напоминание никогда не сдаваться, оставаться агрессивной и голодной до побед, подстегивать себя, что бы ни происходило в жизни.

– У тебя есть эта татуировка, тигровые шнурки, тигры у тебя на часах – и у твоей команды. Но есть ли у них татуировки тигра? Мне кажется, что давно пора. Они с тобой уже шесть лет. А если ты выиграешь Australian Open третий раз?

– Когда тренер Елены Рыбакиной сделал татуировку после ее победы на «Уимблдоне», я сказала своей команде: «Видите, ребята? Вот настоящая любовь». (Смеется.) А теперь они просто сбежали, их не видно на трибуне. Мы об этом поговорим.

– Тебе нужно это устроить. А если ты выиграешь третий Australian Open, сделаешь татуировку, которая будет напоминать тебе о турнире?

– Если я выиграю – потому что кто знает, скрестим пальцы – и мы будем праздновать, я подсыплю им что-нибудь в напитки, чтобы они уснули, и вызову тату-мастера. И они проснутся с татуировкой тигра. Я шучу, просто шучу (смеется) .