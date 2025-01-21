Пол дебютирует в топ-10
Томми Пол дебютирует в топ-10 по итогам Australian Open.
Американец занимает в живом рейтинге девятую строчку. Его может обойти только Бен Шелтон, если выиграет Australian Open. В этом случае Пол будет 10-м.
Пол дошел в Мельбурне до четвертьфинал, где уступил Александру Звереву.
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем