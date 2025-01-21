Томми Пол дебютирует в топ-10 по итогам Australian Open.

Американец занимает в живом рейтинге девятую строчку. Его может обойти только Бен Шелтон, если выиграет Australian Open. В этом случае Пол будет 10-м.

Пол дошел в Мельбурне до четвертьфинал, где уступил Александру Звереву.