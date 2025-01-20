Касаткина о поражении в 1/8 финала AO: «Не могу жаловаться – потому что обычно на этом этапе «Шлема» я уже дома»
Она уступила Эмме Наварро 4:6, 7:5, 5:7 за 2 часа 40 минут. В Мельбурне россиянка впервые добралась до второй недели.
«Тяжелый матч, тяжелое поражение. Но в целом я довольна тем, что я не очень хорошо начала, не чувствовала мяч, но за счет бойцовского духа и хорошего настроя изменила ход матч, перевела его в третий сет. Все решилось в самом конце матча.
Не могу жаловаться – потому что обычно на этом этапе «Шлема» я уже дома борюсь с акклиматизацией. А сейчас вторая неделя, но я еще в сетке. Точнее уже нет. Но это мой лучший результат в Австралии.
Но, как я уже говорила. Пару дней назад я радовалась тому, что впервые вышла во вторую неделю Australian Open. А теперь я проиграла – и настроение дерьмовое. Я не могу ничего с этим сделать. Не могу сейчас радоваться. Уже не помню, когда я уходила с корта после поражения, не находясь в бешенстве.
У нее было куда больше шансов, чем у меня. У меня были только брейк-пойнты при счете 5:5 – которые она провела невероятно.
Я просто рада, что ушла с корта живой. Потому что физически было очень тяжело», – сказала Касаткина на пресс-конференции.
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