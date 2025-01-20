  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Наварро о победе над Касаткиной: «При счете 5:4 в третьем сете включили песню Staying Alive. И это было очень уместно – я весь турнир выживаю»
3

Наварро о победе над Касаткиной: «При счете 5:4 в третьем сете включили песню Staying Alive. И это было очень уместно – я весь турнир выживаю»

Эмма Наварро поделилась эмоциями от победы над Дарьей Касаткиной в 4-м круге AO.

Она обыграла россиянку 6:4, 5:7, 7:5 за 2 часа 40 минут.

«При счете 5:4 в третьем сете включили песню Staying Alive. И это было очень уместно – я весь турнир выживаю (Наварро провела четвертый трехсетовик – Спортс’’). Надеюсь, что и дальше будет так же.

Наверное, чем дольше я остаюсь на корте, тем лучше играю, тем лучше начинаю использовать свои сильные стороны», – сказала Наварро в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoWTA
logoЭмма Наварро
logoДарья Касаткина
logoAustralian Open
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сонего о том, какую музыку слушает перед матчами: «Свои песни, я же певец»
59 минут назад
Де Минаур о четвертьфинале против Синнера, которому проиграл 9 матчей: «Самое прекрасное в теннисе то, что, выйдя на корт, вы оба начинаете со счета 0:0»
10сегодня, 16:09
Наварро о матче со Швентек в 2018-м: «В моей карьере не так уж много случаев, когда меня просто сносили с корта, а с ней именно так и было»
9сегодня, 15:15
Людмила Киченок не пожала руку Младенович после парного матча на Australian Open
10сегодня, 14:10Видео
Швентек о том, что WADA не будет подавать апелляцию по ее делу: «Я довольна, что могу двигаться дальше, потому что я просто хочу играть в теннис»
13сегодня, 13:26
Синнер и Швентек стали чемпионами мира ITF 2024 года
16сегодня, 13:00
Монфис об отказе в матче с Шелтоном: «Его игра меня измотала – я почувствовал, что больше не могу. Голова хотела, а ноги не слушались»
14сегодня, 12:16
Касаткина о поражении в 1/8 финала AO: «Не могу жаловаться – потому что обычно на этом этапе «Шлема» я уже дома»
25сегодня, 11:51
Де Минаур вышел в четвертьфинал на четвертом «Большом шлеме» подряд
11сегодня, 11:46
Australian Open. Синнер, де Минаур, Сонего вышли в 1/4 финала, Монфис снялся
258сегодня, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
117 января, 20:18
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем