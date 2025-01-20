Наварро о победе над Касаткиной: «При счете 5:4 в третьем сете включили песню Staying Alive. И это было очень уместно – я весь турнир выживаю»

Эмма Наварро поделилась эмоциями от победы над Дарьей Касаткиной в 4-м круге AO.

Она обыграла россиянку 6:4, 5:7, 7:5 за 2 часа 40 минут.

«При счете 5:4 в третьем сете включили песню Staying Alive. И это было очень уместно – я весь турнир выживаю (Наварро провела четвертый трехсетовик – Спортс’’). Надеюсь, что и дальше будет так же.

Наверное, чем дольше я остаюсь на корте, тем лучше играю, тем лучше начинаю использовать свои сильные стороны», – сказала Наварро в интервью на корте.