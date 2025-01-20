Журналист, оскорбивший Джоковича, принес извинения

Перед Новаком Джоковичем извинился журналист австралийского канала Channel 9.

В воскресенье Джокович отказался давать интервью на корте из-за того, что его оскорбили высказывания журналиста Тони Джонса .

В понедельник Джонс в эфире высказался об этой ситуации и принес извинения:

«Я считаю это юмором, который вписывается в общую картину того, что я делаю.

Мне кажется, единственное, в чем я переступил черту, – это последняя реплика, «выгоните его». Именно это разозлило Новака Джоковича и его команду.

Я могу выкручиваться, но это можно трактовать только как отсылку к ковидному году, когда Джоковича выслали из страны. Это разозлило Новака – и теперь я прекрасно его понимаю.

Слушайте, сложилась неприятная ситуация. Лично неприятная для Новака. И очевидно, что неприятная для меня. Но я считаю, что сейчас важнее всего снова сосредоточиться на теннисе.

В субботу утром люди из Tennis Australia сообщили мне, что команда Новака недовольна этими комментариями. Я немедленно связался с ними и принес извинения. И сейчас я хочу сделать это еще раз».

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