Элина Свитолина: «В прошлом году у меня было много разных травм. Сезон длинный, и не всегда есть время, чтобы позаботиться о теле»

Элина Свитолина рассказала о своей физической форме после выхода в 1/4 финала AO.

В четвертом круге она обыграла Веронику Кудерметову 6:4, 6:1.

«В прошлом году у меня было много разных травм. Все началось с травмы стопы полтора года назад. Потом появилась травма спины. И с тех пор везде что-то болело.

После операции в сентябре у меня было время отдохнуть, поделать разные процедуры для спины, пообщаться с врачами. Еще я потратила время на то, чтобы укрепить все, что было необходимо укрепить.

Сезон длинный, и не всегда есть время, чтобы позаботиться о теле.

Сейчас для меня важнее всего забота об организме. В прошлом году я тоже старалась это делать, но это трудно, когда у тебя уже травма», – сказала Свитолина на пресс-конференции.