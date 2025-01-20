Элина Свитолина: «В прошлом году у меня было много разных травм. Сезон длинный, и не всегда есть время, чтобы позаботиться о теле»
Элина Свитолина рассказала о своей физической форме после выхода в 1/4 финала AO.
В четвертом круге она обыграла Веронику Кудерметову 6:4, 6:1.
«В прошлом году у меня было много разных травм. Все началось с травмы стопы полтора года назад. Потом появилась травма спины. И с тех пор везде что-то болело.
После операции в сентябре у меня было время отдохнуть, поделать разные процедуры для спины, пообщаться с врачами. Еще я потратила время на то, чтобы укрепить все, что было необходимо укрепить.
Сезон длинный, и не всегда есть время, чтобы позаботиться о теле.
Сейчас для меня важнее всего забота об организме. В прошлом году я тоже старалась это делать, но это трудно, когда у тебя уже травма», – сказала Свитолина на пресс-конференции.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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