Свитолина обыграла Кудерметову и впервые с 2019-го вышла в 1/4 финала Australian Open

Вероника Кудерметова уступила Элине Свитолиной в четвертом круге Australian Open.

Украинка победила со счетом 6:4, 6:1. В первом сете Кудерметова вела 4:1 с двойным брейком.

Свитолина третий раз в карьере и впервые с 2019-го вышла в четвертьфинал Australian Open . Это ее лучший результат в Мельбурне.

В целом на «Больших шлемах» она попала в восьмерку лучших 12-й раз.

Дальше Свитолина сыграет с Еленой Рыбакиной или Мэдисон Киз .