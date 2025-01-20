Свитолина обыграла Кудерметову и впервые с 2019-го вышла в 1/4 финала Australian Open
Вероника Кудерметова уступила Элине Свитолиной в четвертом круге Australian Open.
Украинка победила со счетом 6:4, 6:1. В первом сете Кудерметова вела 4:1 с двойным брейком.
Свитолина третий раз в карьере и впервые с 2019-го вышла в четвертьфинал Australian Open. Это ее лучший результат в Мельбурне.
В целом на «Больших шлемах» она попала в восьмерку лучших 12-й раз.
Дальше Свитолина сыграет с Еленой Рыбакиной или Мэдисон Киз.
Опубликовал: Павел Ниткин
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