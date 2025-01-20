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Курье о конфликте Джоковича с вещателем Australian Open: «Новаку он может пойти в плюс – потому что он теперь особенно мотивирован»

Джим Курье прокомментировал конфликт Новака Джоковича с австралийским каналом.

Вчера Джокович отказался давать Курье интервью на корте. Джоковича оскорбили слова журналиста австралийского Channel 9 Тони Джонса – для которого во время турнира работает Курье.

«Одно из лучших качеств Новака – это умение находить то, что его заведет и мотивирует. И на этом турнире он точно это нашел.

В целом для турнира это не очень хорошая ситуация, но Новаку она может пойти в плюс – потому что он теперь особенно мотивирован».

Сегодня утром Джонс принес извинения Джоковичу.

Скандал на Australian Open: Джокович объявил бойкот из-за оскорблений журналиста

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: tennis.com
logoНовак Джокович
logoAustralian Open
logoДжим Курье
logoATP
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