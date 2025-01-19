Рублев может впервые за 4 года выпасть из топ-10
Андрей Рублев может выпасть из топ-10 впервые с сентября 2020-го.
Это произойдет, если Хольгер Руне завтра обыграет Янника Синнера в четвертом круге Australian Open.
Также это возможно, если:
Бен Шелтон выйдет в финал;
Гаэль Монфис или Алекс Микельсен возьмут титул.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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