Рублев может впервые за 4 года выпасть из топ-10

Андрей Рублев может выпасть из топ-10 впервые с сентября 2020-го.

Это произойдет, если Хольгер Руне завтра обыграет Янника Синнера в четвертом круге Australian Open. Также это возможно, если: Бен Шелтон выйдет в финал;

Гаэль Монфис или Алекс Микельсен возьмут титул.