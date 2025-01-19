Мирра Андреева проиграла 4-й из 5 матчей против Соболенко
Мирра Андреева проиграла Арине Соболенко в 1/8 финала Australian Open.
Матч закончился со счетом 1:6, 2:6.
Это был пятый матч Андреевой против Соболенко, и она потерпела четвертое поражение.
Россиянка обыграла первую ракетку мира в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2024, но в проигранных матчах ни разу не взяла больше пяти геймов.
Опубликовал: Павел Ниткин
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