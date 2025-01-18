Касаткина рассказала, в чем прибавила Соболенко

Дарья Касаткина рассказала, почему тяжело играть с Ариной Соболенко.

«У нее есть мощь. Сейчас она двигается намного лучше, чем несколько лет назад. Лучше защищается. Она стала разнообразнее. И подача у нее летит 200 км/ч. Это жестко.

Справляться с ее атакой весь матч очень тяжело.

Плюс она стала очень сильна психологически. Раньше у нее были провалы, а сейчас она намного стабильнее.

Она же первая ракетка мира? Лучшая теннисистка в мире. Полностью заслуженно».