Касаткина рассказала, в чем прибавила Соболенко
Дарья Касаткина рассказала, почему тяжело играть с Ариной Соболенко.
«У нее есть мощь. Сейчас она двигается намного лучше, чем несколько лет назад. Лучше защищается. Она стала разнообразнее. И подача у нее летит 200 км/ч. Это жестко.
Справляться с ее атакой весь матч очень тяжело.
Плюс она стала очень сильна психологически. Раньше у нее были провалы, а сейчас она намного стабильнее.
Она же первая ракетка мира? Лучшая теннисистка в мире. Полностью заслуженно».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Касаткиной
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