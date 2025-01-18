Руне о том, какой на вкус рассол: «Первая буква «Д», вторая – «Е». Но я не буду говорить плохое слово»
Хольгер Руне рассказал о вкусе рассола.
Он пил его по ходу матча с Миомиром Кецмановичем в третьем круге Australian Open. Датчанин победил в пяти сетах, но у него сводило ноги во время игры.
«Не могу сказать. Первая буква «Д», вторая – «Е». Но я не буду говорить плохое слово. Я выпил пару баночек. Не буду скрывать, мне было очень тяжело.
Но рассол мне помог. По-моему, он австралийский, кстати. Хорошая инновация».
В 1/8 финала Руне сыграет с Янником Синнером.
«Будет очень интересно. Янник – действующий чемпион. Мне нечего терять», – сказал Руне в интервью на корте.
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Опубликовал: Павел Ниткин
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