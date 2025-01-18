Руне о том, какой на вкус рассол: «Первая буква «Д», вторая – «Е». Но я не буду говорить плохое слово»

Хольгер Руне рассказал о вкусе рассола.

Он пил его по ходу матча с Миомиром Кецмановичем в третьем круге Australian Open. Датчанин победил в пяти сетах, но у него сводило ноги во время игры.

«Не могу сказать. Первая буква «Д», вторая – «Е». Но я не буду говорить плохое слово. Я выпил пару баночек. Не буду скрывать, мне было очень тяжело.

Но рассол мне помог. По-моему, он австралийский, кстати. Хорошая инновация».

В 1/8 финала Руне сыграет с Янником Синнером.

«Будет очень интересно. Янник – действующий чемпион. Мне нечего терять», – сказал Руне в интервью на корте.

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