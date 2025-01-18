Джокович о том, как модернизировать теннис: «Можно выпускать танцоров между сетами. Я был бы не против»

Новак Джокович рассказал, что нужно менять в теннисе.

«У нас есть история и традиции, которые делают наш вид спорта особенным, которыми мы гордимся. Но при этом мне кажется, что мы немного отстаем от других видов спорта в плане изменений, не поспеваем за эволюцией общества. Мы знаем, что у нового поколения не такая большая устойчивость внимания, им нужно движение.

Последние пару лет есть новое правило, по которому люди могу приходить на трибуны даже не во время смены сторон. Это один из способов стать более открытыми.

Игрокам, конечно, непросто к этому адаптироваться. Так что на это нужно время.

Мне нравится, что молодежный итоговый – очень полезное для нашего спорта явление. У меня были разногласия с бывшим главой ATP Крисом Кермодом, но молодежный итоговый – прекрасная идея. Там проверяют инновации, которые можно ввести в туре.

Там игроки могли общаться с тренерами через наушники – и все по телевизору слышали, о чем они разговаривают. И, может быть, не все инновации готовы для переноса на высший уровень, но некоторые изменения стоит рассмотреть.

Нам нужно как-то налаживать связь с молодежью, привлекать ее. Так что я бы хотел видеть больше развлечений. Например, какое-нибудь шоу между сетами. Можно выпускать танцоров. Я был бы не против. Несколько минут красивых танцев – чтобы расслабиться и подумать о чем-нибудь другом.

Это привнесло бы элемент развлечения в теннис. Потому что мы в чем-то очень консервативны. Конечно, «Уимблдон» консервативнее всех. Но там я бы почти ничего и не менял – потому что он уникален. Клубника со сливками, все в белом – это так элегантно.

А на остальных турнирах можно и что-то менять. В США прекрасно знают, как устраивать развлечения. Так что я за постепенные перемены. Но сначала танцоры».