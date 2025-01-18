  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тьен о физических проблемах Муте: «Во время матча он повернулся ко мне и сказал: «Буду бороться – только ради тебя»
1

Тьен о физических проблемах Муте: «Во время матча он повернулся ко мне и сказал: «Буду бороться – только ради тебя»

Лернер Тьен высказался о физических проблемах Корентена Муте.

Так, например, в одном из розыгрышей их матча на Australian Open француз неудачно приземлился на ногу после подачи и упал на корт, держась за правое бедро. Позже Муте, в итоге проигравший в трех сетах, рассказал, что перед матчем упал в обморок.

«Когда мы проходили мимо друг друга перед третьим сетом, то улыбнулись. И он сказал что-то в духе: «Еще один сет. Но я буду бороться». И в первом розыгрыше сета я тянулся за приемом и не видел, что произошло. А потом поднял голову – и он лежал. Не знаю, то ли были проблемы с бедром, то ли судороги.

Потом он сказал физио, что доиграет гейм и посмотрит. И повернулся ко мне и сказал: «Буду бороться – только ради тебя» (смеется).

Если честно, я не знал, что с ним происходило. В каких-то розыгрышах он не двигался, а в других – бегал и все тащил. Я не знал, что происходит».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Тьена
logoКорентен Муте
logoЛернер Тьен
травмы
logoAustralian Open
logoATP
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Муте упал в обморок перед матчем с Тьеном: «Я был в душе – и очнулся на полу»
4сегодня, 09:23
Рекомендуем
Главные новости
Де Минаур о похвале от Джоковича: «Приятно слышать любой комплимент от Новака – который практически идеален во всех аспектах игры»
12 минут назад
Касаткина о том, что не может использовать хайлайты матчей во влоге: «Это я бегала и потела. А теперь не могу использовать видео»
23 минуты назад
Коллинс о конфликте со зрителями: «Никто не пострадал. Может быть, чьи-то чувство ранили»
130 минут назад
Джокович о том, как модернизировать теннис: «Можно выпускать танцоров между сетами. Я был бы не против»
839 минут назад
Australian Open. Руне и Кецманович играют пятый сет, Синнер, Шелтон, де Минаур вышли в 4-й круг, Хачанов, Фриц выбыли
49344 минуты назадLive
Касаткина о графике в теннисе: «Ты выиграла турнир – большое достижение. Но всем плевать. Уже на следующей неделе играешь снова»
352 минуты назад
Пэм Шрайвер: «Что происходит с расписанием AO? Там пытаются как можно скорее разделаться с женскими матчами на всех кортах?»
6сегодня, 12:26
Киз выиграла восьмой матч подряд и встретится с Рыбакиной
4сегодня, 12:17
Australian Open. В. Кудерметова, Касаткина, Рыбакина, Швентек, Наварро вышли в 1/8 финала, Паолини, Коллинс выбыли
214сегодня, 12:04
Свитолина о том, что неудачно начала матч с Паолини: «Сегодня день рождения моего тренера, и я бы не очень собой гордилась, если бы так же закончила»
3сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
1вчера, 20:18
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем