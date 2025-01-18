Тьен о физических проблемах Муте: «Во время матча он повернулся ко мне и сказал: «Буду бороться – только ради тебя»
Так, например, в одном из розыгрышей их матча на Australian Open француз неудачно приземлился на ногу после подачи и упал на корт, держась за правое бедро. Позже Муте, в итоге проигравший в трех сетах, рассказал, что перед матчем упал в обморок.
«Когда мы проходили мимо друг друга перед третьим сетом, то улыбнулись. И он сказал что-то в духе: «Еще один сет. Но я буду бороться». И в первом розыгрыше сета я тянулся за приемом и не видел, что произошло. А потом поднял голову – и он лежал. Не знаю, то ли были проблемы с бедром, то ли судороги.
Потом он сказал физио, что доиграет гейм и посмотрит. И повернулся ко мне и сказал: «Буду бороться – только ради тебя» (смеется).
Если честно, я не знал, что с ним происходило. В каких-то розыгрышах он не двигался, а в других – бегал и все тащил. Я не знал, что происходит».
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