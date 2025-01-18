Муте упал в обморок перед матчем с Тьеном: «Я был в душе – и очнулся на полу»
Корентен Муте рассказал об обмороке перед 3-м кругом Australian Open.
Он проиграл Лернеру Тьену – 6:7(10), 3:6, 3:6.
«Я был в душе – и очнулся на полу. В глаза потемнело, я ничего не видел. Не знаю, что произошло. Я провел 15 минут в темноте».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @QuentinMoynet
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