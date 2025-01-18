Свитолина о том, что неудачно начала матч с Паолини: «Сегодня день рождения моего тренера, и я бы не очень собой гордилась, если бы так же закончила»

Элина Свитолина отыгралась у Жасмин Паолини в день рождения своего тренера.

Свитолина победила итальянку в третьем круге Australian Open – 2:6, 6:4, 6:0. Предыдущим запуском на том же корте муж Свитолиной Гаэль Монфис обыграл Тэйлора Фрица и тоже вышел во вторую неделю.

– Сегодня была сумасшедшая битва. Хотелось бы сказать, что меня вдохновила победа мужа, но...

– Ты смотрела?

– Да, я немного смотрела. Конечно, было трудно пропустить. Но, если честно, я так плохо играла в первом сете, что не уверена, что вдохновилась (смеется) . Потом мне пришлось очень постараться, и я довольна, что вернулась в матч и просто пыталась перекинуть еще один мяч через сетку и найти свои удары. В конечном счете я довольна своим выступлением.

– Что ты сказала себе после первого сета? Потому что ты многое поменяла, стала играть гораздо агрессивнее, ближе к линии. Что ты говоришь себе после тяжелого старта матча?

– Я просто стараюсь бороться, потому что начала не очень удачно и плохо играла. Сегодня день рождения моего тренера, и я бы не очень собой гордилась, если бы так же закончила матч.