Свитолина о том, что неудачно начала матч с Паолини: «Сегодня день рождения моего тренера, и я бы не очень собой гордилась, если бы так же закончила»
Свитолина победила итальянку в третьем круге Australian Open – 2:6, 6:4, 6:0. Предыдущим запуском на том же корте муж Свитолиной Гаэль Монфис обыграл Тэйлора Фрица и тоже вышел во вторую неделю.
– Сегодня была сумасшедшая битва. Хотелось бы сказать, что меня вдохновила победа мужа, но...
– Ты смотрела?
– Да, я немного смотрела. Конечно, было трудно пропустить. Но, если честно, я так плохо играла в первом сете, что не уверена, что вдохновилась (смеется). Потом мне пришлось очень постараться, и я довольна, что вернулась в матч и просто пыталась перекинуть еще один мяч через сетку и найти свои удары. В конечном счете я довольна своим выступлением.
– Что ты сказала себе после первого сета? Потому что ты многое поменяла, стала играть гораздо агрессивнее, ближе к линии. Что ты говоришь себе после тяжелого старта матча?
– Я просто стараюсь бороться, потому что начала не очень удачно и плохо играла. Сегодня день рождения моего тренера, и я бы не очень собой гордилась, если бы так же закончила матч.
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