Свитолина пятый раз вышла во вторую неделю Australian Open и сыграет с Кудерметовой

Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open.

В третьем круге она обыграла четвертую ракетку мира Жасмин Паолини – 2:6, 6:4, 6:0.

Свитолина 19-й раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема», в том числе пятый в Мельбурне.

Для Свитолиной это 21-я победа в 51 матче против соперниц из топ-5, она прервала серию из девяти поражений. На ТБШ она не обыгрывала представительниц первой пятерки с «Уимблдона »-2023 (баланс – 2:10).

Паолини не пробилась во вторую неделю ТБШ впервые с US Open-2023.

Теперь она поборется с Вероникой Кудерметовой .