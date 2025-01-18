Свитолина пятый раз вышла во вторую неделю Australian Open и сыграет с Кудерметовой
Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open.
В третьем круге она обыграла четвертую ракетку мира Жасмин Паолини – 2:6, 6:4, 6:0.
Свитолина 19-й раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема», в том числе пятый в Мельбурне.
Для Свитолиной это 21-я победа в 51 матче против соперниц из топ-5, она прервала серию из девяти поражений. На ТБШ она не обыгрывала представительниц первой пятерки с «Уимблдона»-2023 (баланс – 2:10).
Паолини не пробилась во вторую неделю ТБШ впервые с US Open-2023.
Теперь она поборется с Вероникой Кудерметовой.
Опубликовала: Любовь Энина
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