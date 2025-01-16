Свитолина выиграла 100-й матч на «Больших шлемах»

Элина Свитолина обыграла Кэролайн Доулхайд во втором круге Australian Open.

Матч продолжался 1 час 14 минут и закончился со счетом 6:1, 6:4.

30-летняя украинка выиграла 100-й матч на «Больших шлемах» (у нее 43 поражения).

Свитолина 10-й раз вышла в третий круг в Мельбурне. Всего на «Больших шлемах» она 31 раз доходила до этой стадии.

За выход во вторую неделю экс-третья ракетка мира поборется с Жасмин Паолини или Ренатой Сарасуа.