Свитолина выиграла 100-й матч на «Больших шлемах»
Элина Свитолина обыграла Кэролайн Доулхайд во втором круге Australian Open.
Матч продолжался 1 час 14 минут и закончился со счетом 6:1, 6:4.
30-летняя украинка выиграла 100-й матч на «Больших шлемах» (у нее 43 поражения).
Свитолина 10-й раз вышла в третий круг в Мельбурне. Всего на «Больших шлемах» она 31 раз доходила до этой стадии.
За выход во вторую неделю экс-третья ракетка мира поборется с Жасмин Паолини или Ренатой Сарасуа.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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