Синнер вышел во вторую неделю на седьмом «Большом шлеме» подряд

Янник Синнер вышел в 1/8 финала Australian Open.

В третьем круге он обыграл Маркоса Гирона – 6:3, 6:4, 6:2.

Итальянец вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» 15-й раз в карьере и четвертый – в Мельбурне.

Он вышел в 1/8 финала на седьмом ТБШ подряд и на 13-м из последних 14 (с US Open-2021). Во втором круге «Ролан Гаррос»-2023 его в пяти сетах выбил Даниэль Альтмайер.

За попадание в четвертьфинал действующий чемпион поборется с Хольгером Руне или Миомиром Кецмановичем.