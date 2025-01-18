Синнер вышел во вторую неделю на седьмом «Большом шлеме» подряд
Янник Синнер вышел в 1/8 финала Australian Open.
В третьем круге он обыграл Маркоса Гирона – 6:3, 6:4, 6:2.
Итальянец вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» 15-й раз в карьере и четвертый – в Мельбурне.
Он вышел в 1/8 финала на седьмом ТБШ подряд и на 13-м из последних 14 (с US Open-2021). Во втором круге «Ролан Гаррос»-2023 его в пяти сетах выбил Даниэль Альтмайер.
За попадание в четвертьфинал действующий чемпион поборется с Хольгером Руне или Миомиром Кецмановичем.
Опубликовала: Любовь Энина
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