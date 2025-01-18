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Впервые с 2018-го во второй неделе Australian Open не будет мужчин из России

Все россияне выбыли с мужского Australian Open.

В первом круге Андрей Рублев проиграл Жоао Фонсеке, Павел КотовЖайме Фарии, а Роман СафиуллинТанаси Коккинакису.

Во втором круге Даниил Медведев уступил Лернеру Тьену.

В третьем круге Карена Хачанова победил Алекс Микельсен.

Впервые с 2018 года во второй неделе Australian Open не будет мужчин из России. Тогда Михаил Южный проиграл в первом круге, Евгений Донской, Медведев и Хачанов – во втором, а Рублев – в третьем.

Опубликовала: Любовь Энина
logoАндрей Рублев
logoРоман Сафиуллин
logoПавел Котов
logoЖоао Фонсека
logoДаниил Медведев
logoКарен Хачанов
logoТанаси Коккинакис
logoЛернер Тьен
logoАлекс Микельсен
logoAustralian Open
logoМихаил Южный
logoЕвгений Донской
logoATP
Жайме Фариа
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