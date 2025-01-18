Впервые с 2018-го во второй неделе Australian Open не будет мужчин из России
Все россияне выбыли с мужского Australian Open.
В первом круге Андрей Рублев проиграл Жоао Фонсеке, Павел Котов – Жайме Фарии, а Роман Сафиуллин – Танаси Коккинакису.
Во втором круге Даниил Медведев уступил Лернеру Тьену.
В третьем круге Карена Хачанова победил Алекс Микельсен.
Впервые с 2018 года во второй неделе Australian Open не будет мужчин из России. Тогда Михаил Южный проиграл в первом круге, Евгений Донской, Медведев и Хачанов – во втором, а Рублев – в третьем.
Опубликовала: Любовь Энина
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