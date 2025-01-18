Впервые с 2018-го во второй неделе Australian Open не будет мужчин из России

Все россияне выбыли с мужского Australian Open.

В первом круге Андрей Рублев проиграл Жоао Фонсеке , Павел Котов – Жайме Фарии , а Роман Сафиуллин – Танаси Коккинакису .

Во втором круге Даниил Медведев уступил Лернеру Тьену .

В третьем круге Карена Хачанова победил Алекс Микельсен .

Впервые с 2018 года во второй неделе Australian Open не будет мужчин из России. Тогда Михаил Южный проиграл в первом круге, Евгений Донской , Медведев и Хачанов – во втором, а Рублев – в третьем.