Новак Джокович: «Лехечка – один из самых физически подготовленных парней в туре. Его подачу недооценивают, а это мощное оружие»

Новак Джокович поделился ожиданиями от 1/8 финала Australian Open.

После победы над Томашем Махачем (6:1, 6:4, 6:4) он сыграет с Иржи Лехечкой.

«Лехечка в очень хорошей форме. Он уверенно выиграл первые три круга.

У меня снова соперник из Чехии, у них с Махачем есть общие черты. У игроков чешской теннисной школы потрясающие стабильные бэкхенды. Лехечка – один из самых физически подготовленных парней в туре, и я считаю, что его подачу недооценивают, а это мощное оружие. Он выигрывает много очков за счет первой подачи.

Чем больше ты выигрываешь, тем ты увереннее в себе. Сейчас этот матч для него очень вовремя. Уверен, он чувствует, что может меня обыграть. Очень жду этого матча. Мне нравится уровень, на котором я играл в третьем круге. Стоит ожидать еще одного соперника с агрессивным стилем, который играет очень плоско, это похоже на то, что было с Махачем. Надеюсь, результат будет таким же».