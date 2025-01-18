Наварро выиграла третий 3-сетовик подряд и впервые вышла во вторую неделю Australian Open
Эмма Наварро вышла в 1/8 финала Australian Open.
Восьмая ракетка мира обыграла Онс Жабер со счетом 6:4, 3:6, 6:4.
Американка впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Все три матча в Мельбурне она выиграла в трех сетах.
Наварро вышла во вторую неделю на четвертом ТБШ подряд.
Теперь она сыграет с Дарьей Касаткиной или Юлией Путинцевой.
Опубликовал: Павел Ниткин
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