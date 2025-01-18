Микельсен обыграл Хачанова и впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема»
Карен Хачанов не смог выйти в 1/8 финала Australian Open.
Он проиграл 20-летнему Алексу Микельсену – 3:6, 6:7(5), 2:6.
Хачанов впервые с 2022-го не вышел во вторую неделю в Мельбурне.
Микельсен, в свою очередь, обыграл второго соперника из топ-20 на этом турнире и впервые вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».
Опубликовал: Павел Ниткин
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