Микельсен обыграл Хачанова и впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема»

Карен Хачанов не смог выйти в 1/8 финала Australian Open.

Он проиграл 20-летнему Алексу Микельсену – 3:6, 6:7(5), 2:6.

Хачанов впервые с 2022-го не вышел во вторую неделю в Мельбурне.

Микельсен, в свою очередь, обыграл второго соперника из топ-20 на этом турнире и впервые вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».