Сонего о дыхательных практиках: «Я сохраняю спокойствие на корте, изменил подход по сравнению с прошлым годом»
Итальянец вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Фабианом Марожаном.
«Я делаю несколько упражнений на дыхание, это мне помогает. Я сохраняю спокойствие на корте, изменил подход по сравнению с прошлым годом. Я очень, очень спокоен на корте.
Мне нравится такая атмосфера [как в матче с Жоао Фонсекой], как будто играешь на футбольном стадионе. Я наслаждался атмосферой, мне нравится, когда болельщики сумасшедше кого-то поддерживают. Это было очень здорово».
В межсезонье Сонего ездил в Шри-Ланку, чтобы медитировать.
«В прошлом сезоне я начал работать с людьми, которые помогли мне с дыханием. Мы практикуемся каждый день, это хорошо влияет на восстановление, мысли и способность концентрироваться во время каждого матча. Это мне сильно помогает».
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