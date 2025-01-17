  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Сонего о дыхательных практиках: «Я сохраняю спокойствие на корте, изменил подход по сравнению с прошлым годом»
0

Сонего о дыхательных практиках: «Я сохраняю спокойствие на корте, изменил подход по сравнению с прошлым годом»

Лоренцо Сонего рассказал, как дыхательные практики помогают ему на корте.

Итальянец вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Фабианом Марожаном. 

«Я делаю несколько упражнений на дыхание, это мне помогает. Я сохраняю спокойствие на корте, изменил подход по сравнению с прошлым годом. Я очень, очень спокоен на корте.

Мне нравится такая атмосфера [как в матче с Жоао Фонсекой], как будто играешь на футбольном стадионе. Я наслаждался атмосферой, мне нравится, когда болельщики сумасшедше кого-то поддерживают. Это было очень здорово».

В межсезонье Сонего ездил в Шри-Ланку, чтобы медитировать.

«В прошлом сезоне я начал работать с людьми, которые помогли мне с дыханием. Мы практикуемся каждый день, это хорошо влияет на восстановление, мысли и способность концентрироваться во время каждого матча. Это мне сильно помогает».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoAustralian Open
logoЛоренцо Сонего
logoATP
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Прервалась 14-матчевая серия побед Фонсеки. Сонего обыграл его в пяти сетах
21вчера, 09:51
Рекомендуем
Главные новости
Australian Open. 3-й круг. Хачанов сыграет с Микельсеном, Синнер – с Гироном, Фриц встретится с Монфисом, Шелтон – с Музетти
112 минут назад
Джим Курье: «Думаю, Алькарас станет самым молодым обладателем карьерного Большого шлема»
20 минут назад
Бенчич о выходе во вторую неделю Australian Open: «Раньше с улучшением результатов я всегда ждала от себя большего, но сейчас это не так»
сегодня, 19:09
Гирон перед матчем с Синнером: «У него почти нет недостатков, есть сильные стороны и уверенность в себе»
2сегодня, 17:43
Анастасия Павлюченкова: «Во время предсезонки серьезно занялась диетой и питанием»
2сегодня, 17:12
Фис снялся с матча с Эмбером, потому что ему перетянули ногу тейпом: «С середины третьего сета я не мог толком двигаться»
2сегодня, 16:29
Осака о том, что снялась с Australian Open: «Это было неизбежно, но внутренний соревновательный дух мотивировал меня идти до конца»
2сегодня, 16:00
Джокович о том, что Коллинс просила зрителей целовать ее задницу: «Теперь я большой фанат Даниэль. Я уже им был, но сейчас она мне нравится еще больше»
16сегодня, 15:24
Глава ATP заявил, что «Мастерс» в Саудовской Аравии появится не раньше 2028 года
10сегодня, 14:47
Дрэйпер выиграл третий пятисетовик подряд и вышел на Алькараса
16сегодня, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
115 января, 17:28
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем