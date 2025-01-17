Сонего о дыхательных практиках: «Я сохраняю спокойствие на корте, изменил подход по сравнению с прошлым годом»

Лоренцо Сонего рассказал, как дыхательные практики помогают ему на корте.

Итальянец вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Фабианом Марожаном.

«Я делаю несколько упражнений на дыхание, это мне помогает. Я сохраняю спокойствие на корте, изменил подход по сравнению с прошлым годом. Я очень, очень спокоен на корте.

Мне нравится такая атмосфера [как в матче с Жоао Фонсекой], как будто играешь на футбольном стадионе. Я наслаждался атмосферой, мне нравится, когда болельщики сумасшедше кого-то поддерживают. Это было очень здорово».

В межсезонье Сонего ездил в Шри-Ланку, чтобы медитировать.

«В прошлом сезоне я начал работать с людьми, которые помогли мне с дыханием. Мы практикуемся каждый день, это хорошо влияет на восстановление, мысли и способность концентрироваться во время каждого матча. Это мне сильно помогает».