Прервалась 14-матчевая серия побед Фонсеки. Сонего обыграл его в пяти сетах

Лоренцо Сонего обыграл Жоао Фонсеку во втором круге Australian Open.

Он обыграл бразильца 6:7(6), 6:3, 6:1, 3:6, 6:3.

Для Фонсеки это первое поражение с середины ноября. Прервалась его серия из 14 побед подряд.

Сонего впервые с 2022-го прошел два круга в Мельбурне. Он повторил свой лучший результат.

Дальше итальянец сыграет с Фабианом Марожаном.