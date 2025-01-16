Прервалась 14-матчевая серия побед Фонсеки. Сонего обыграл его в пяти сетах
Лоренцо Сонего обыграл Жоао Фонсеку во втором круге Australian Open.
Он обыграл бразильца 6:7(6), 6:3, 6:1, 3:6, 6:3.
Для Фонсеки это первое поражение с середины ноября. Прервалась его серия из 14 побед подряд.
Сонего впервые с 2022-го прошел два круга в Мельбурне. Он повторил свой лучший результат.
Дальше итальянец сыграет с Фабианом Марожаном.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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