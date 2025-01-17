Джокович отпраздновал победу Данилович над Пегулой
Новак Джокович порадовался за Ольгу Данилович после выхода в 1/8 Australian Open.
Он смотрел концовку ее матча против шестой ракетки мира Джессики Пегулы в подтрибунном помещении.
Данилович выиграла 7:6(3), 6:1 и второй раз в карьере вышла во вторую неделю «Большого шлема».
Опубликовал: Павел Ниткин
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