Джокович отпраздновал победу Данилович над Пегулой

Новак Джокович порадовался за Ольгу Данилович после выхода в 1/8 Australian Open.

Он смотрел концовку ее матча против шестой ракетки мира Джессики Пегулы в подтрибунном помещении.

Данилович выиграла 7:6(3), 6:1 и второй раз в карьере вышла во вторую неделю «Большого шлема».