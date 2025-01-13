Гауфф о наряде на Australian Open: «Забираться в него непросто. Но нужно идти на жертвы ради моды»
Коко Гауфф рассказала о наряде на Australian Open.
В первом круге третья ракетка мира обыграла Софию Кенин – 6:3, 6:3.
«Я обожаю Marvel. У многих женщин-супергероев наряды с вырезами. И я хотела то же самое.
Забираться в него непросто. Но нужно идти на жертвы ради моды».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @AustralianOpen
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