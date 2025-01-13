Гауфф о наряде на Australian Open: «Забираться в него непросто. Но нужно идти на жертвы ради моды»

Коко Гауфф рассказала о наряде на Australian Open.

В первом круге третья ракетка мира обыграла Софию Кенин – 6:3, 6:3.

«Я обожаю Marvel. У многих женщин-супергероев наряды с вырезами. И я хотела то же самое.

Забираться в него непросто. Но нужно идти на жертвы ради моды».