Давидович-Фокина о том, что отыграл у Меньшика матчболы: «Я этого не помню»
Алехандро Давидович-Фокина забыл, что отыграл у Якуба Меньшика матчболы.
В третьем круге Australian Open испанец победил 3:6, 4:6, 7:6(7), 6:4, 6:2. С двух матчболов он ушел на тай-брейке третьего сета.
– Мне нравится проигрывать первые два сета, а потом отыгрываться. Не знаю, как описать это чувство. Я впервые выиграл три матча подряд в Австралии. И до этого я никогда не отыгрывался с 0:2 по сетам – а тут сделал это дважды. Невероятно.
– Сегодня ты еще матчболы отыграл.
– Да? Я этого не помню (смеется).
Опубликовала: Любовь Энина
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