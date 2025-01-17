Давидович-Фокина о том, что отыграл у Меньшика матчболы: «Я этого не помню»

Алехандро Давидович-Фокина забыл, что отыграл у Якуба Меньшика матчболы.

В третьем круге Australian Open испанец победил 3:6, 4:6, 7:6(7), 6:4, 6:2. С двух матчболов он ушел на тай-брейке третьего сета.

– Мне нравится проигрывать первые два сета, а потом отыгрываться. Не знаю, как описать это чувство. Я впервые выиграл три матча подряд в Австралии. И до этого я никогда не отыгрывался с 0:2 по сетам – а тут сделал это дважды. Невероятно.

– Сегодня ты еще матчболы отыграл.

– Да? Я этого не помню (смеется).