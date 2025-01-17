Бадоса повторила лучший результат на Australian Open

Паула Бадоса вышла в 1/8 финала Australian Open.

Она обыграла прошлогоднюю четвертьфиналистку Марту Костюк – 6:4, 4:6, 6:3.

Испанка повторила лучший результат в Мельбурне – в 2022-м она тоже дошла до четвертого круга.

Всего она восьмой раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Дальше Бадоса сыграет с Джессикой Пегулой или Ольгой Данилович.