Бадоса повторила лучший результат на Australian Open
Паула Бадоса вышла в 1/8 финала Australian Open.
Она обыграла прошлогоднюю четвертьфиналистку Марту Костюк – 6:4, 4:6, 6:3.
Испанка повторила лучший результат в Мельбурне – в 2022-м она тоже дошла до четвертого круга.
Всего она восьмой раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».
Дальше Бадоса сыграет с Джессикой Пегулой или Ольгой Данилович.
Опубликовал: Павел Ниткин
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