Шелтон о том, что он левша: «Из-за этого невозможно найти спарринг-партнера»
Бен Шелтон рассказал о проблемах из-за того, что он левша.
«Невозможно найти спарринг-партнера. Только если кому-то нужно играть с Дрэйпером, Шаповаловым или Юго Эмбером. Тогда ко мне обращаются. А в остальном мало кто хочет со мной тренироваться.
Лично я готов тренироваться с правшой, с левшой, с высоким, с низким, с подаваном, с тащилой. Мне без разницы. Но в туре игроки или тренеры очень придирчивые. У меня мощная подача, я левша – это уже два минуса. Так что находить спаррингов бывает трудно.
Но поскольку люди не хотят тренироваться с левшами, они реже сталкиваются с моим игровым стилем. И когда я выхожу против человека, который четыре раза отказался со мной тренироваться, то он хотя бы не видел мою подачу. Есть плюсы и минусы».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем