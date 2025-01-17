Шелтон о том, что он левша: «Из-за этого невозможно найти спарринг-партнера»

Бен Шелтон рассказал о проблемах из-за того, что он левша.

«Невозможно найти спарринг-партнера. Только если кому-то нужно играть с Дрэйпером, Шаповаловым или Юго Эмбером. Тогда ко мне обращаются. А в остальном мало кто хочет со мной тренироваться.

Лично я готов тренироваться с правшой, с левшой, с высоким, с низким, с подаваном, с тащилой. Мне без разницы. Но в туре игроки или тренеры очень придирчивые. У меня мощная подача, я левша – это уже два минуса. Так что находить спаррингов бывает трудно.

Но поскольку люди не хотят тренироваться с левшами, они реже сталкиваются с моим игровым стилем. И когда я выхожу против человека, который четыре раза отказался со мной тренироваться, то он хотя бы не видел мою подачу. Есть плюсы и минусы».