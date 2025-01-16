Гаэль Монфис: «В 2023-м все хотели, чтобы я закончил с теннисом. Но результат приходит не сразу»

Гаэль Монфисс рассказал, с какими трудностями столкнулся при возвращении в тур.

38-летний француз на прошлой неделе выиграл ATP 250 в Окленде.

«Когда я вернулся после травмы на турнире в Индиан-Уэллс (в октябре 2023-го), я проиграл [Джордану] Томпсону... Но я был счастлив быть снова в туре, пока все давили мне на нервы, потому что хотели, чтобы я закончил. Но ты много работаешь, и результаты приходят не сразу. Ты работаешь, ты держишься. Но иногда люди сравнивают тебя с легендами. Они говорят: «Он, он...» Но он – солнце. Не принимайте меня за солнце. Я всего лишь облако. Если меня сравнивать с обычным человеком, то все будет нормально».

Монфис также прокомментировал предстоящий матч третьего круга Australian Open против Тэйлора Фрица:

«Матч будет важным, [Фриц] сейчас на подъеме. Мне надо будет найти решение. Тэйлор очень уверен в себе. Он бьет очень сильно. Он уже побеждал меня здесь. Помню, у меня было много брейк-пойнтов. Он проиграл [Роджеру] Федереру в следующем круге. А матч против меня он закончил невероятным эйсом. Настолько я все помню!»