Гаэль Монфис: «В 2023-м все хотели, чтобы я закончил с теннисом. Но результат приходит не сразу»
38-летний француз на прошлой неделе выиграл ATP 250 в Окленде.
«Когда я вернулся после травмы на турнире в Индиан-Уэллс (в октябре 2023-го), я проиграл [Джордану] Томпсону... Но я был счастлив быть снова в туре, пока все давили мне на нервы, потому что хотели, чтобы я закончил. Но ты много работаешь, и результаты приходят не сразу. Ты работаешь, ты держишься. Но иногда люди сравнивают тебя с легендами. Они говорят: «Он, он...» Но он – солнце. Не принимайте меня за солнце. Я всего лишь облако. Если меня сравнивать с обычным человеком, то все будет нормально».
Монфис также прокомментировал предстоящий матч третьего круга Australian Open против Тэйлора Фрица:
«Матч будет важным, [Фриц] сейчас на подъеме. Мне надо будет найти решение. Тэйлор очень уверен в себе. Он бьет очень сильно. Он уже побеждал меня здесь. Помню, у меня было много брейк-пойнтов. Он проиграл [Роджеру] Федереру в следующем круге. А матч против меня он закончил невероятным эйсом. Настолько я все помню!»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий