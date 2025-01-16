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Медведев не пришел на пресс-конференцию после поражения на Australian Open

Даниил Медведев отказался от пресс-конференции после вылета с Australian Open.

Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг.

Прошлогодний финалист во втором круге в пяти сетах уступил 121-й ракетке мира Лернеру Тьену – 3:6, 6:7(4), 7:6(8), 6:1, 6:7(7-10). Матч закончился в 2:53 по местному времени

Как Медведев проиграл на Australian Open: угрожал зрителю, получил штраф, отыграл матчбол, не подал на победу

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BenRothenberg
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logoAustralian Open
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