Фриц пожертвует призовые за первый круг Australian Open пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Тэйлор Фриц пожертвует призовые пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

«Я пожертвую свои призовые за первый круг Australian Open в фонд помощи пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Это меньшее, что я могу сделать. Южная Калифорния – мой дом, я жил в Лос-Анджелесе долгое время, поэтому просто делаю то, что в моих силах, чтобы помочь», – сказал американец.

Отметим, что Фриц заработал за первый круг 132 тысячи австралийских долларов – 80 820 американских.