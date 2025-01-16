Фриц пожертвует призовые за первый круг Australian Open пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе
Тэйлор Фриц пожертвует призовые пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе.
«Я пожертвую свои призовые за первый круг Australian Open в фонд помощи пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Это меньшее, что я могу сделать. Южная Калифорния – мой дом, я жил в Лос-Анджелесе долгое время, поэтому просто делаю то, что в моих силах, чтобы помочь», – сказал американец.
Отметим, что Фриц заработал за первый круг 132 тысячи австралийских долларов – 80 820 американских.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @SkySportsTennis
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