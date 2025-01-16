Фриц проиграл 8 геймов в первых двух матчах Australian Open. Только Надаль и Федерер отдавали меньше

Тэйлор Фриц вышел в третий круг Australian Open.

Четвертая ракетка мира разгромил Кристиана Гарина – 6:2, 6:1, 6:0.

Это повторение самой разгромной победы Фрица на турнирах «Большого шлема». На US Open-2023 он тоже отдал три гейма Якубу Меньшику.

В целом в первых двух матчах на Australian Open Фриц отдал всего восемь геймов и повесил две баранки. С 1988-го, когда турнир переехал в Мельбурн, только Рафаэль Надаль в 2011-м и Роджер Федерер в 2008-м проигрывали меньше геймов на пути к третьему кругу – 4 и 6 соответственно.

В третьем круге он встретится с Гаэлем Монфисом.