Фриц проиграл 8 геймов в первых двух матчах Australian Open. Только Надаль и Федерер отдавали меньше
Тэйлор Фриц вышел в третий круг Australian Open.
Четвертая ракетка мира разгромил Кристиана Гарина – 6:2, 6:1, 6:0.
Это повторение самой разгромной победы Фрица на турнирах «Большого шлема». На US Open-2023 он тоже отдал три гейма Якубу Меньшику.
В целом в первых двух матчах на Australian Open Фриц отдал всего восемь геймов и повесил две баранки. С 1988-го, когда турнир переехал в Мельбурн, только Рафаэль Надаль в 2011-м и Роджер Федерер в 2008-м проигрывали меньше геймов на пути к третьему кругу – 4 и 6 соответственно.
В третьем круге он встретится с Гаэлем Монфисом.
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем