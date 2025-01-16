Эрика Андреева проиграла Хаддад Майя во втором круге Australian Open

Эрика Андреева проиграла во втором круге Australian Open.

Она уступила 15-й сеяной Беатрис Хаддад Майя – 2:6, 3:6.

Андреева третий раз выступала на Australian Open и показала лучший результат. Ранее она проигрывала в квалификации.

Дальше Хаддад Майя сыграет с Вероникой Кудерметовой или Кэти Болтер.