Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Карен Хачанов пробился в третий раунд Australian Open.

Он обыграл канадца Габриэля Диалло – 7:6(4), 4:6, 6:3, 6:3.

Хачанов прервал серию из трех подряд «Больших шлемов», на которых он не мог пройти дальше второго круга.

Дальше россиянин сыграет с Алексом Микельсеном или Джеймсом Маккейбом.