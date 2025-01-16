Хачанов вышел в третий круг Australian Open
Карен Хачанов пробился в третий раунд Australian Open.
Он обыграл канадца Габриэля Диалло – 7:6(4), 4:6, 6:3, 6:3.
Хачанов прервал серию из трех подряд «Больших шлемов», на которых он не мог пройти дальше второго круга.
Дальше россиянин сыграет с Алексом Микельсеном или Джеймсом Маккейбом.
Опубликовал: Павел Ниткин
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