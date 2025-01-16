38-летний Монфис выиграл 7-й матч подряд
Гаэль Монфис вышел в третий круг Australian Open.
38-летний француз обыграл Даниэля Альтмайера – 7:5, 6:3, 7:6(3).
Для Монфиса это 7-я победа подряд – перед Australian Open он выиграл титул в Окленде. Такая беспроигрышная серия у него получилась впервые с 2020-го.
В третий круг в Мельбурне Монфис вышел впервые с 2022-го.
Далее француз встретится с Тэйлором Фрицем или Кристианом Гарином.
Опубликовал: Павел Ниткин
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