Новак Джокович: «В ближайшие несколько лет вы меня еще не раз увидите. У меня большие планы. Мне еще многое предстоит выиграть»
Он рассказал об этом в видео ATP, где ему задавали вопросы другие игроки.
Андрей Рублев: «Пожалуйста, Новак, дай мне выиграть один матч, следующий матч, ну хотя бы один (улыбается)».
Феликс Оже-Альяссим: «Что ты сейчас намерен выиграть?»
Александр Зверев: «У тебя 24 «Шлема» и золотая медаль. С тебя хватит. Ты все выиграл. Тебе уже достаточно (смеется)».
Новак Джокович: «Да ладно, ребята (смеется). Даже не знаю, что сказать. Мне придется всех вас разочаровать, потому что в ближайшие несколько лет вы меня еще не раз увидите. У меня большие планы. Мне еще многое предстоит выиграть».
Хуберт Хуркач: «Как ты ставишь цели? Какие у тебя цели?»
Новак Джокович: «Ставить цели необходимо: когда у тебя нет целей, нет ясности. А когда нет ясности, все на корте сильно усложняется, и трудно принимать решения в доли секунды, как обычно приходится теннисистам. Поэтому очень важно ставить цель вместе с людьми, которые тебя окружают. Вы составляете программу, режим тренировок, восстановления, расписание повседневной личной жизни – и полный вперед».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий