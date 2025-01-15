Новак Джокович: «В ближайшие несколько лет вы меня еще не раз увидите. У меня большие планы. Мне еще многое предстоит выиграть»

Новак Джокович пока не планирует уходить из тенниса.

Он рассказал об этом в видео ATP, где ему задавали вопросы другие игроки.

Андрей Рублев : «Пожалуйста, Новак, дай мне выиграть один матч, следующий матч, ну хотя бы один (улыбается) ».

Феликс Оже-Альяссим : «Что ты сейчас намерен выиграть?»

Александр Зверев : «У тебя 24 «Шлема» и золотая медаль. С тебя хватит. Ты все выиграл. Тебе уже достаточно (смеется) ».

Новак Джокович : «Да ладно, ребята (смеется) . Даже не знаю, что сказать. Мне придется всех вас разочаровать, потому что в ближайшие несколько лет вы меня еще не раз увидите. У меня большие планы. Мне еще многое предстоит выиграть».

Хуберт Хуркач : «Как ты ставишь цели? Какие у тебя цели?»

Новак Джокович: «Ставить цели необходимо: когда у тебя нет целей, нет ясности. А когда нет ясности, все на корте сильно усложняется, и трудно принимать решения в доли секунды, как обычно приходится теннисистам. Поэтому очень важно ставить цель вместе с людьми, которые тебя окружают. Вы составляете программу, режим тренировок, восстановления, расписание повседневной личной жизни – и полный вперед».