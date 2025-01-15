Соболенко об уходе от IMG: «Я была недовольна их услугами, и у меня были напряженные отношения с некоторыми людьми из агентства»

Арина Соболенко назвала причины ухода от агентства IMG.

Теперь ее представляет менеджерское агентство Наоми Осаки Evolve.

«Сложный вопрос, но я хочу строить личный бренд и жду немного большего, чем мне предлагало IMG. Я была недовольна их услугами, и у меня были напряженные отношения с некоторыми людьми из агентства.

Я рада, что этот этап моей жизни завершен, и с удовольствием начинаю новый. Надеюсь, у нас получится нечто большее, чем просто сиюминутные контракты».