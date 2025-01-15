Соболенко об уходе от IMG: «Я была недовольна их услугами, и у меня были напряженные отношения с некоторыми людьми из агентства»
Арина Соболенко назвала причины ухода от агентства IMG.
Теперь ее представляет менеджерское агентство Наоми Осаки Evolve.
«Сложный вопрос, но я хочу строить личный бренд и жду немного большего, чем мне предлагало IMG. Я была недовольна их услугами, и у меня были напряженные отношения с некоторыми людьми из агентства.
Я рада, что этот этап моей жизни завершен, и с удовольствием начинаю новый. Надеюсь, у нас получится нечто большее, чем просто сиюминутные контракты».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Соболенко
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