Гауфф о том, планирует ли вечеринку в честь 21-летия: «Не знаю… Я не очень тусовочный человек»
Коко Гауфф ответила, как будет праздновать день рождения.
13 марта ей исполнится 21 год.
– Меньше чем через 2 месяца тебе исполнится 21. Планируешь вечеринку?
– Не знаю… Я не очень тусовочный человек. Может, выпью с родителями, не знаю (смеется). Мне можно было пить везде, кроме Америки. Так что не думаю, что многое изменится, потому что я много путешествую. Знаю, мои друзья хотят, чтобы я устроила вечеринку в Майами и сделала что-то сумасшедшее. Но я спортсменка, это мой максимум…
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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