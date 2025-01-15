Гауфф о том, планирует ли вечеринку в честь 21-летия: «Не знаю… Я не очень тусовочный человек»

Коко Гауфф ответила, как будет праздновать день рождения.

13 марта ей исполнится 21 год.

– Меньше чем через 2 месяца тебе исполнится 21. Планируешь вечеринку?

– Не знаю… Я не очень тусовочный человек. Может, выпью с родителями, не знаю (смеется) . Мне можно было пить везде, кроме Америки. Так что не думаю, что многое изменится, потому что я много путешествую. Знаю, мои друзья хотят, чтобы я устроила вечеринку в Майами и сделала что-то сумасшедшее. Но я спортсменка, это мой максимум…