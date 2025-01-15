Алькарас проиграл 9 очков в первых 9 геймах против Нишиоки

Карлос Алькарас вышел в третий круг Australian Open.

Третья ракетка мира разгромил Йошихито Нишиоку – 6:0, 6:1, 6:4. Испанец выиграл первые 9 геймов, отдав сопернику всего 9 очков.

За матч Алькарас выполнил 35 виннерсов при всего 15 невынужденных ошибках.

У Алькараса 14 эйсов, и Нишиока ни разу не добрался до брейк-пойнтов.

Дальше испанец, которому до карьерного Большого шлема не хватает только титула Australian Open, сыграет с Джорданом Томпсоном или Нуну Боржесом.