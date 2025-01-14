Дель Потро сыграет в матчах легенд в Делрей-бич
Хуан Мартин дель Потро выступит в матчах легенд в Делрей-Бич.
7 февраля он в паре с Джеком Соком сыграет против Майка и Боба Брайанов.
9 февраля он тоже сыграет против братьев Брайанов, но в паре с Томми Хаасом.
Дель Потро провел последний официальный матч в феврале 2022-го, а в декабре 2024-го у него был прощальный выставочный матч против Новака Джоковича.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: сайт турнира в Делрей-Бич
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