Даниил Медведев: «Сейчас я иногда очень устаю от тура. У меня такое было в конце прошлого года»

Даниил Медведев признался, что иногда устает от тура.

Его попросили прокомментировать слова Стефаноса Циципаса о том, что того вымотал теннисный образ жизни.

«Когда тебе 21 – такого не бывает. Ты путешествуешь, все здорово. А потом у меня, например, появилась семья. От них тяжело уезжать.

И чем выше ты поднимаешься, тем выше ставки – ты больше от себя требуешь. Стефанос – чемпион нескольких «Мастерсов», итогового турнира, у него два или три финала на «Больших шлемах». И спад сильно по тебе бьет, потому что у тебя высокие ожидания от себя.

Это тяжело. У меня такое было в конце прошлого года. Раньше конец сезона был для меня лучшим периодом. А сейчас я иногда очень устаю от тура. Но в начале года чувствую себя свежим.

В межсезонье я стараюсь как можно больше отдыхать. И в этом году мы с командой внесли коррективы, чтобы он получился хорошим до самого конца».