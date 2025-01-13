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Циципас после вылета в 1-м круге AO: «Как теннисист я сейчас намного лучше, чем в начале карьеры – хоть и проигрываю»

Стефанос Циципас рассказал, как изменился по сравнению с началом карьеры.

Сегодня он впервые с 2018-го проиграл в первом круге Australian Open – 5:7, 3:6, 6:2, 4:6 против 20-летнего Алекса Микельсена.

«Тогда разум был свежее, я был голодным. Тогда у меня была жажда построить жизнь в теннисе и хорошо начать карьеру. А сейчас я уже довольно состоявшийся, я видел игру, видел совершенно разную игру. Много раз прошел сезон – одни и те же турниры, снова и снова.

Но я скажу, что как теннисист я сейчас намного лучше, чем тогда – хоть и проигрываю. Тогда у меня не было такого верхнего вращения, я играл более плоско. И мне кажется, сейчас такое будет работать не так эффективно, как тогда».

Также Циципас рассказал, как изменился теннис.

«В 2018-м теннис был совершенно другим. Не таким мощным. Сейчас инновации позволяют игрокам подавать еще сильнее, чем раньше.

Теннис и раньше был силовым, но не настолько. Сейчас мощь важнее всего – все умеют бить сильно. И если соединить это с точностью, получится идеальный игрок».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Циципаса
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