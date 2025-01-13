Циципас впервые с 2018-го проиграл в первом круге Australian Open
Стефанос Циципас проиграл в первом раунде Australian Open.
11-я ракетка мира и финалист-2023 уступил Алексу Микельсену – 5:7, 3:6, 6:2, 4:6. Теперь он проигрывает 20-летнему американцу 0:2 в личных встречах.
Циципас впервые с 2018-го вылетел в первом круге Australian Open. Кроме того, он впервые с 2019-го проиграл в первом круге двух «Больших шлемов» подряд.
Опубликовал: Павел Ниткин
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