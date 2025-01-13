Циципас впервые с 2018-го проиграл в первом круге Australian Open

Стефанос Циципас проиграл в первом раунде Australian Open.

11-я ракетка мира и финалист-2023 уступил Алексу Микельсену – 5:7, 3:6, 6:2, 4:6. Теперь он проигрывает 20-летнему американцу 0:2 в личных встречах.

Циципас впервые с 2018-го вылетел в первом круге Australian Open. Кроме того, он впервые с 2019-го проиграл в первом круге двух «Больших шлемов» подряд.