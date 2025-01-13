Циципас о раннем вылете с Australian Open: «Я отказался от пары, чтобы далеко пройти в одиночке. Думаю, меня настигла карма»
Стефанос Циципас прокомментировал ранний вылет с Australian Open.
В первом круге он уступил Алексу Микельсену 5:7, 3:6, 6:2, 4:6.
«Это довольно иронично. План был в том, чтобы постараться пройти здесь как можно дальше. Я знал, что для этого прежде всего надо отказаться от участия в паре. Думаю, меня настигла карма. Я не смог сыграть так, как надеялся. А цель была в том, чтобы набраться сил и подойти свежим к более поздним стадиям турнира.
Самое неприятное в поражении на старте «Большого шлема» – это то, что остается слишком много времени на восстановление. Я бы предпочел, чтобы все было наоборот. Просто отстой, что я буду сидеть без дела еще какое-то время до следующего турнира».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: atptour.com
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