Бублик третий год подряд проиграл в первом круге Australian Open
Александр Бублик проиграл в первом раунде Australian Open.
Он уступил Франсиско Серундоло – 6:7(1), 3:6, 2:6.
Бублик третий год подряд вылетел после первого же матча на Australian Open. В целом он седьмой раз играет в основной сетке и ни разу не проходил дальше второго раунда.
Представитель Казахстана проиграл 6 из последних 7 матчей.
Опубликовал: Павел Ниткин
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